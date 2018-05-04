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Третий класс пожароопасности лесов установлен в некоторых районах Нижегородской области
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Третий класс пожароопасности лесов установлен в некоторых районах Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
В Нижегородской области установился 1-2, а местами 3 класс пожароопасности лесов и торфяников. Главное управление МЧС России по Нижегородской области призывает население соблюдать правила пожарной безопасности — не сжигать траву и мусор, соблюдать правила пожарной безопасности в лесных массивах.
Напомним, с 27 апреля в Нижегородской области введен особый противопожарный режим. Согласно подписанному документу, на период действия особого противопожарного режима устанавливается:
— запрет на посещение гражданами лесов при наступлении 4-5 классов пожарной опасности;
— запрет на проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, проведение иных пожароопасных работ;
— запрет на использование приспособлений для приготовления блюд на углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения.
За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены значительные штрафы, причём лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.
Кроме того, предусматривается уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее пожар с крупным материальным ущербом и гибелью людей, либо за умышленный поджог.
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