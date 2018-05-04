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Антитеррористическую и противопожарную безопасность городских объектов проверили надзорные органы
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Антитеррористическую и противопожарную безопасность городских объектов проверили надзорные органы 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 58 минут назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители полиции, росгвардии, пожарной службы оценили качество исполнения требований антитеррористического законодательства. В первую очередь, были проинспектированы площади, торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта, храмовые комплексы и кладбища.
Нарушения требований антитеррористической защищенности выявлены на двух объектах. Результаты проверок рассмотрены на заседании Антитеррористической комиссии города Ханты-Мансийска, установлены сроки устранения недостатков.
Также сотрудники Ханты-Мансийской межрайонной прокуратуры проверили исполнение требований пожарной безопасности на 28 объектах с массовым пребыванием людей. В первую очередь внимание работников прокуратуры было направлено на торгово-развлекательные учреждения. В результате проведенных контрольных мероприятий на 17 объектах выявлено 269 нарушений правил пожарной безопасности. Наибольшее количество замечаний было направлено в адрес руководства торгово-делового центра «Гостиный двор» (61 замечание) и торгового центра «Небо» (36 замечаний). Большинство из недостатков в оперативные сроки были устранены.
По итогам проверки на некоторых объектах выявлены — захламленность путей эвакуации и неисправность световых табло, большинство же нарушений касались ведения документации — несоответствие установленным требованиям инструкций о мерах пожарной безопасности, не утверждены программы вводного и первичного инструктажа, отсутствие актов проверок работоспособности противопожарных водопроводов.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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