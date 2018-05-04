В Москве введен особый противопожарный режим

На территории города Москвы введен особый противопожарный режим, и его начало совпадает с майскими праздниками. Большое количество горожан и гостей столицы предпочитает отдых на природе, но не все задумываются о его последствиях.

Москва — не только густонаселенный город, включающий в себя малоэтажную частную застройку, но и многочисленные лесопарковые зоны, обеспечивающие людей кислородом и являющиеся домом для животных и птиц. Многие виды животных и птиц Москвы занесены в Красную книгу, и в результате необдуманных действий отдыхающих их количество становится все меньше и меньше, находясь под угрозой исчезновения. Кроме того, огонь из-за плохо потушенного кострища или брошенного в весеннюю траву окурка может спровоцировать горение жилых и бытовых построек, выгорание парковых массивов и серьезное обеднение почвы из-за травяного пала, а также загорание торфяников.

Столичная «роза ветров» и климатические особенности Москвы могут стать невольными «помощниками» быстрого распространения огня, особенно в таких популярных у москвичей зонах отдыха, как Строгино, Воробьевы горы и Коломенское.

В связи с этим ГУ МЧС России по городу Москве предупреждает, что на территории Москвы категорически запрещено:

— разведение костров и использование мангалов вне предусмотренных для этого официальных площадок (в парках);

— курение вне отведенных для этого мест, использование открытого огня, вытряхивание горячей золы в лесопарковой и прибрежной зонах;

— использование пиротехнических изделий;

— заправка топливом работающих двигателей внутреннего сгорания;

— использование самодельных отопительных приборов и транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания;

— поджигание мусора и сухой травы;

— выброс мусора, в частности, стеклянных осколков, бутылок, которые могут спровоцировать фокусировку солнечных лучей и стать причиной серьезного пожара.

Если пожар все-таки произошел, следует немедленно звонить по телефону «101», и только после этого (по возможности) приступать к ликвидации возгорания своими силами!