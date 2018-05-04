Ещё
Чердаки и подвалы проверили в Пресненском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чердаки и подвалы проверили в Пресненском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Чердачные и подвальные помещения проверили в Пресненском районе 3 мая.
— Наши сотрудники провели осмотр по следующим адресам: улица Садовая-Кудринская дома 21, 23; Большая Садовая, дома 3, 8 и 10. В связи с приближающимся парадом Победы особенно тщательно проверялись здания, располагающиеся по маршруту движения военной техники, — рассказал начальник отдела безопасности Государственного бюджетного учреждения «Жилищник Пресненского района» Игорь Занозин.
Он добавил, что специалисты осмотрели отселенные и частично отселенные помещения района. В ходе рейда нарушений обнаружено не было, все здания были закрыты и опечатаны.
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
Около восьми тысяч цветов высадили в Мещанском районе Фасады домов отмыли в Мещанском районе Сотрудники «Жилищника» примут участие в обеспечении порядка на репетиции парада Победы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов140
Пекин уступает под напором Трампа140
ФСБ предотвратила теракты в Ярославле54
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту233
Сотрудницу полиции застали за блатной песней170
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:52
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение