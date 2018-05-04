Чердаки и подвалы проверили в Пресненском районе

Чердачные и подвальные помещения проверили в Пресненском районе 3 мая.

— Наши сотрудники провели осмотр по следующим адресам: улица Садовая-Кудринская дома 21, 23; Большая Садовая, дома 3, 8 и 10. В связи с приближающимся парадом Победы особенно тщательно проверялись здания, располагающиеся по маршруту движения военной техники, — рассказал начальник отдела безопасности Государственного бюджетного учреждения «Жилищник Пресненского района» Игорь Занозин.

Он добавил, что специалисты осмотрели отселенные и частично отселенные помещения района. В ходе рейда нарушений обнаружено не было, все здания были закрыты и опечатаны.