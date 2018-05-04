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Какой штраф грозит за разжигание костров в лесу?
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Какой штраф грозит за разжигание костров в лесу? 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
С 30 апреля на территории Воронежской области введен «Особый противопожарный режим». Это значит, что разводить костры категорически запрещается. Причем, как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, это касается и костров, и установки мангалов на пикниках, и сжигания мусора, и пала травы.
Нарушителям грозит штраф:
от 2 тыс. до 4 тыс. рублей для частных лиц;для должностных лиц от 15 тыс. до 30 тыс. рублей;для юридических лиц — от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.
«В девяти случаях из десяти причинами природных пожаров являются брошенные не затушенные костры, оставленные окурки и спички, сжигание сухой травы, что может привести к уничтожению хозяйственных построек, жилых домов и гибели людей», — добавили в ведомстве.
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