В Москве запустили пять новых фонтанов

На Биржевой площади появился «сухой» фонтан диаметром 20 метров, окруженный дубовым парапетом. Светодинамический режим в зависимости от выбранной музыкальной композиции варьирует высоту струй от 50 сантиметров до 8 метров, яркость и цвет освещения, а также включает функцию пара. Фонтан имеет несколько режимов работы — шоу, дневной и ночной.

Еще три «сухих» фонтана появилось в Лубочном переулке, на Болотной площади и в парке «Площадь Юности». Подземные чаши фонтанов устроены в один уровень с окружающим плиточным покрытием. Высота струй первых двух составляет от 60 сантиметров до одного метра, а у третьего — от 50 сантиметров до 4 метров.

Новый фонтан появился также в парке «Сад будущего». Его построили на пересечении нескольких дорожек в центральной части парка. В отделанную гранитом чашу площадью 50 квадратных метров льется вода из 12 струй, а скамейки и светильники рядом с фонтаном, по словам вице-мэра, создают условия для комфортного отдыха.