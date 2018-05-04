В Урюпинске под Волгоградом появится театрально-досуговый центр

В сентябре к 400-летию Урюпинска в городе откроют театрально-досуговый центр на месте сгоревшего здания старого Дворца культуры.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, специалисты уже приступили к отделке помещений на первом этаже здания.

Параллельно завершается строительство третьего этажа, внутренних перегородок, укладка мягкой кровли, утепление фасада. Каждый день на объекте трудится около 100 рабочих. Работы ведутся по графику без отставаний.