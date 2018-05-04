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В Урюпинске под Волгоградом появится театрально-досуговый центр
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В Урюпинске под Волгоградом появится театрально-досуговый центр 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
В сентябре к 400-летию Урюпинска в городе откроют театрально-досуговый центр на месте сгоревшего здания старого Дворца культуры.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, специалисты уже приступили к отделке помещений на первом этаже здания.
Параллельно завершается строительство третьего этажа, внутренних перегородок, укладка мягкой кровли, утепление фасада. Каждый день на объекте трудится около 100 рабочих. Работы ведутся по графику без отставаний.
В центре сделают зрительный зал вместимостью 500 человек, конференц-зал, библиотеку, кафе. Проект вошел в программу «Развитие культуры и туризма в Волгоградской области на 2015–2020 годы».
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