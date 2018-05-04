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Частный детский сад закрыли в Нижнем Новгороде по иску прокуратуры
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Частный детский сад закрыли в Нижнем Новгороде по иску прокуратуры 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Сотрудники прокуратуры провели проверку соблюдения требований пожарной безопасности в частном детском саду «Алфавит», который расположен на улице Панина в Советском районе Нижнего Новгорода в 4 квартале 2017 года. Об этом 4 мая сообщила прокуратура Нижегородской области.
В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности: в садике не оборудован второй эвакуационный выход из групп, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, работники не проходили обучение по пожарно-техническому минимуму, в детском саду не назначен ответственный за пожарную безопасность, также отсутствовал план эвакуации людей в случае пожара.
Суд посчитал, что все перечисленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью детей и персонала и запретил детскому саду осуществлять деятельность по присмотру и уходу за детьми до устранения нарушений.
Руководство детского сада пыталось обжаловать решение суда, но вышестоящая инстанция оставила вердикт без изменений, решение вступило в законную силу.
4 мая сотрудник детского сада «Алфавит» сообщил корреспонденту ИА «В городе N», что в настоящее время учреждение работает в обычном режиме, все нарушения пожарной безопасности устранены.
Напомним, двухлетний ребенок провалился в яму на прогулке в детском саду.
Фото: kidsreview.ru
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