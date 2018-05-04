В субботу вечером на машине в центр лучше не ездить 

5 мая, в субботу, в центре Казани ограничат движение. Вечером там будет проходить репетиция парада Победы. Ограничение будет действовать с 18:00 и продлится до 00:00.
Завтра дороги перекроют:
на площади Тысячелетия;
на Баумана: от Профсоюзной до Батурина;
на участке дороги между цирком и Центральным стадионом;
на Декабристов: от площади Тысячелетия до Сибгата Хакима;
на Декабристов: от Комсомольской до площади Тысячелетия;
на Кремлевской набережной;
на Лево-Булачной: от площади Тысячелетия до Чернышевского;
на Право-Булачной: от площади Тысячелетия до Чернышевского;
на улице Ташаяк: от Московской до площади Тысячелетия.
В этот же день с утра ограничат проезд на площадь перед Центральным стадионом с улицы Ташаяк, Кремлевской набережной и площади Тысячелетия.
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