В субботу вечером на машине в центр лучше не ездить

5 мая, в субботу, в центре Казани ограничат движение. Вечером там будет проходить репетиция парада Победы. Ограничение будет действовать с 18:00 и продлится до 00:00.

Завтра дороги перекроют:

на площади Тысячелетия;

на Баумана: от Профсоюзной до Батурина;

на участке дороги между цирком и Центральным стадионом;

на Декабристов: от площади Тысячелетия до Сибгата Хакима;

на Декабристов: от Комсомольской до площади Тысячелетия;

на Кремлевской набережной;

на Лево-Булачной: от площади Тысячелетия до Чернышевского;

на Право-Булачной: от площади Тысячелетия до Чернышевского;

на улице Ташаяк: от Московской до площади Тысячелетия.

В этот же день с утра ограничат проезд на площадь перед Центральным стадионом с улицы Ташаяк, Кремлевской набережной и площади Тысячелетия.

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