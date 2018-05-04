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В Архангельске загорелась «деревяшка», которую облюбовали бездомные
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В Архангельске загорелась «деревяшка», которую облюбовали бездомные 

29.ru 35 минут назад
Фото: 29.ru
Сегодня в 12:16 пожарным поступил звонок о горевшем доме на улице Карельской, 47. Деревянный дом был предназначен под снос и был уже расселен.
Несмотря на это, дом все-таки оказался обитаемым — две недели назад одну из квартир на втором этаже обжили несколько мужчин и женщина без определенного места жительства. Пока пожарные ехали на место, они выбрались самостоятельно. Задымление было сильным — к выходу пришлось ползти. Один из них — инвалид-колясочник.
Пожару был присвоен второй, повышенный уровень сложности. Его тушили 38 человек, на место прибыло 7 автоцистерн. В 12:56 пожар локализовали, а в 13:30 открытое горение было устранено.
Во время пожара дул сильный ветер, и был риск возгорания соседних домов. Пожар начался в среднем подъезде, где не жили бездомные, быстро захватил оба этажа и поднялся на чердак.
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