В Архангельске загорелась «деревяшка», которую облюбовали бездомные

Сегодня в 12:16 пожарным поступил звонок о горевшем доме на улице Карельской, 47. Деревянный дом был предназначен под снос и был уже расселен.

Несмотря на это, дом все-таки оказался обитаемым — две недели назад одну из квартир на втором этаже обжили несколько мужчин и женщина без определенного места жительства. Пока пожарные ехали на место, они выбрались самостоятельно. Задымление было сильным — к выходу пришлось ползти. Один из них — инвалид-колясочник.

Пожару был присвоен второй, повышенный уровень сложности. Его тушили 38 человек, на место прибыло 7 автоцистерн. В 12:56 пожар локализовали, а в 13:30 открытое горение было устранено.

Во время пожара дул сильный ветер, и был риск возгорания соседних домов. Пожар начался в среднем подъезде, где не жили бездомные, быстро захватил оба этажа и поднялся на чердак.