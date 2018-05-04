В Архангельске сгорел расселённый дом

4 мая в Архангельске произошёл пожар в 2-этажном деревянном доме №47 по ул. Карельской.

Как сообщает arh112.ru, сообщение о возгорании поступило спасателям в 12:16. Дом был расселён и предназначался под снос, но в нём поселилось несколько человек без определённого места жительства. «Жильцы» выбрались из горящего здания сами, ещё до приезда пожарных.

Пожару был присвоен второй номер сложности, при тушении огня использовалось семь автоцистерн, автолестница и 38 человек. К 13:30 пожар удалось потушить.

Причина возгорания, предположительно, не связана с обитателями дома, так как огонь распространялся не из того места, где они обосновались.

На прошлой неделе, в архангельской гостинице «Двина» также было замечено задымление. К счастью, до пожара дело не дошло.