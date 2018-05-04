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Четыре торговых центра и Усачевский рынок временно закрыты из-за нарушений правил пожарной безопасности
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Четыре торговых центра и Усачевский рынок временно закрыты из-за нарушений правил пожарной безопасности 

Агентство «Москва» 39 минут назад
После проведения проверок торговых центров, детских досуговых организаций, учреждений культуры и спортивных центров по соблюдению требований пожарной безопасности, в Москве были временно закрыты в связи с нарушениями Усачевский рынок и четыре ТЦ. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы по итогам совещания по оперативным вопросам в правительстве города.
«В столице подвели итоги проверок по соблюдению требований пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, крупных кинотеатрах и на других объектах. С 26 марта было выявлено свыше 11 тыс. различных нарушений, к административной ответственности привлечены 269 юридических и 247 должностных лиц. До устранения нарушений судом временно приостановлена деятельность торговых центров «Персей» (ул. Малая Семеновская, д. 28), «Серебряный дом» (ул. Большая Семеновская, д. 16), «Вектор» (Щелковское шоссе, д. 26б), а также Усачевского рынка (ул. Усачева, д. 26)», — говорится в сообщении со ссылкой на начальника столичного главка МЧС Илью Денисова.
Также на 90 суток закрыт торговый центр «Щелково» (Щелковское шоссе, д. 100).
Кроме того, в настоящее время ожидаются судебные решения еще по трем торговым центрам, где выявлены серьезные нарушения требований пожарной безопасности.
«Всего состояние пожарной безопасности проверили в 591 торгово-развлекательном центре, 93 детских досуговых организациях, 61 учреждении культуры, 81 культурно-зрелищном и 90 спортивных сооружениях, а также на 69 других объектах. Эта работа будет продолжена», — уточняется в сообщении.
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