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В Челябинской области из-за нарушения правил пожарной безопасности могут закрыть 17 ТЦ
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В Челябинской области из-за нарушения правил пожарной безопасности могут закрыть 17 ТЦ 

Rambler News Service 53 минуты назад
В челябинские суды направлено 17 исков о закрытии торгово-развлекательных центров, где по итогам проверки были выявлены грубые нарушения правил пожарной безопасности, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области.
Всего надзорные органы после трагедии в Кемерове проверили 573 объекта массового скопления людей в Челябинской области.
В итоге было выявлено более 1 тыс. нарушений, внесено 186 представлений прокуратуры об устранении недочетов. В отношении 262 юридических лиц возбудили административные делопроизводства, 19 исков было направлено в суд.
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