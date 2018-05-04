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Четыре торговых центра и рынок временно закрыты из-за нарушений правил пожарной безопасности
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Четыре торговых центра и рынок временно закрыты из-за нарушений правил пожарной безопасности 

Mos.ru 1 час назад
Фото: Mos.ru
В столице подвели итоги проверок по соблюдению требований пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, крупных кинотеатрах и на других объектах.
С 26 марта было выявлено свыше 11 тысяч различных нарушений, к административной ответственности привлечены 269 юридических и 247 должностных лиц, рассказал начальник Главного управления МЧС России по Москве Илья Денисов на совещании по оперативным вопросам в Правительстве Москвы.
До устранения нарушений судом временно приостановлена деятельность торговых центров «Персей» (улица Малая Семеновская, дом 28), «Серебряный дом» (улица Большая Семеновская, дом 16), «Вектор» (Щелковское шоссе, дом 26б), а также Усачевского рынка (улица Усачева, дом 26).
Кроме того, за невыполнение в установленный срок предписаний Госпожнадзора на 90 суток закрыт торговый центр «Щелково» (Щелковское шоссе, дом 100). Ожидаются судебные решения еще по трем торговым центрам, где выявлены серьезные нарушения требований пожарной безопасности.
Всего состояние пожарной безопасности проверили в 591 торгово-развлекательном центре, 93 детских досуговых организациях, 61 учреждении культуры, 81 культурно-зрелищном и 90 спортивных сооружениях, а также на 69 других объектах. Эта работа будет продолжена.
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