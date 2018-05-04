На Южном Урале насчитали 17 объектов, работающих с нарушениями пожарной безопасности

17 учреждений Челябинской области могут быть закрыты из-за грубых нарушений правил пожарной безопасности. В суды направлены иски с требованиями приостановить работу объектов до полного устранения замечаний. Об этом сегодня, 4 мая, на координационном совещании по обеспечению правопорядка доложили прокурор региона Александр Кондратьев и начальник ГУ МЧС Юрий Буренко.

После трагедии в Кемерово на Южном Урале проверили все торгово-развлекательные комплексы и здания с массовым пребыванием людей — всего 573 объекта. В них нашли 1100 нарушений.

Как сообщил Александр Кондратьев, в отношении 262 должностных и юридических лиц возбуждены административные дела.

— Ряд выявленных нарушений носят грубый характер, что ставит под сомнение дальнейшую эксплуатацию данных объектов без незамедлительного их устранения. По таким фактам направлено 17 исков в суд для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности объектов, — заявил прокурор Челябинской области.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал вести жёсткий контроль за устранениями нарушений.

— Проверки не были внезапными, об их проведении на всю страну было заявлено генеральной прокуратурой сразу после трагедии в «Зимней вишне». Проверяющие пришли через неделю, где-то через две недели, и при этом нашли нарушения! То есть собственники даже не посчитали необходимым подготовиться к проверке, устранить очевидные замечания по очистке путей эвакуации, — возмутился глава региона.

Глава региона потребовал жёстко наказывать владельцев зданий

Ранее прокуратура потребовала закрыть магнитогорский ТРК «Гостиный двор». Там наши 82 нарушения, в том числе просроченные огнетушители, неработающую пожарную сигнализацию и торговые точки на путях эвакуации.

Тема безопасности в ТРК стала особенно острой после пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», который начался днём 25 марта и унёс жизни, по уточнённым данным СКР, 60 человек.

Прокуратура Челябинской области вместе с МЧС после этого начали проверки пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры. 74.ru проверил, куда ведут пути эвакуации пяти крупнейших торгово-развлекательных комплексов города. Подробности — в нашем репортаже.