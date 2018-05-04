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Из-за пала травы сгорели два дачных дома
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Из-за пала травы сгорели два дачных дома 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Ранее «КИ» писали о пожаре в СНТ «Сударушка», где горели два дачных дома. Как было установлено, огонь на дачные домики перекинулся с горящей сухой травы. В результате кирпичные строения площадью 30 и 20 квадратных метров выгорели полностью
На месте происшествия работали огнеборцы 3, 20 пожарно-спасательной и 1 специализированной пожарно-спасательной частей г. Курска, а также силы и средства САУ «Лесной центр», добровольная пожарная дружина Полянского сельского совета.
При дальнейшем обследовании территории также было выявлено загорание сухой растительности и порубочных остатков в лесополосе.
Как рассказали в пресс-службе МЧС, в настоящее время устанавливаются собственники домиков виновные в произошедшем. Все материалы переданы в правоохранительные органы.
Спасатели напоминают, за подобные нарушения предусмотрены штрафы:
— для граждан в размере — от 2000 до 3000 рублей;
— для должностных лиц — от 6000 до 15 000 рублей;
— для юридических лиц — от 150 000 до 200 000 рублей.
В условиях особого противопожарного режима, штрафы удваиваются. А в случаях, если нарушения повлекли негативные последствия для экологической обстановки, жизни и здоровья людей, а также материальный ущерб, может быть возбуждено уголовное дело.
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