Из-за пала травы сгорели два дачных дома

Ранее «КИ» писали о пожаре в СНТ «Сударушка», где горели два дачных дома. Как было установлено, огонь на дачные домики перекинулся с горящей сухой травы. В результате кирпичные строения площадью 30 и 20 квадратных метров выгорели полностью

На месте происшествия работали огнеборцы 3, 20 пожарно-спасательной и 1 специализированной пожарно-спасательной частей г. Курска , а также силы и средства САУ «Лесной центр», добровольная пожарная дружина Полянского сельского совета.

При дальнейшем обследовании территории также было выявлено загорание сухой растительности и порубочных остатков в лесополосе.

Как рассказали в пресс-службе МЧС , в настоящее время устанавливаются собственники домиков виновные в произошедшем. Все материалы переданы в правоохранительные органы

Спасатели напоминают, за подобные нарушения предусмотрены штрафы:

— для граждан в размере — от 2000 до 3000 рублей;

— для должностных лиц — от 6000 до 15 000 рублей;

— для юридических лиц — от 150 000 до 200 000 рублей.

В условиях особого противопожарного режима, штрафы удваиваются. А в случаях, если нарушения повлекли негативные последствия для экологической обстановки, жизни и здоровья людей, а также материальный ущерб, может быть возбуждено уголовное дело.