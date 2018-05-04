В Москве отремонтируют три здания Морозовской детской больницы

Три строения Морозовской детской городской клинической больницы отремонтируют. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Он отметил, что в настоящий момент комитет согласовал проектную документацию для ремонта строений 18, 33 и 42 Морозовской детской городской клинической больницы по адресу: 4-й Добрынинский переулок, дом 1/9.

В Ходе ремонтных работ рабочие проведут частичный демонтаж существующих перегородок, устройство и закладку проемов, а также установку новых перегородок. Кроме того, будет очищен кирпичный фасад и создана вентиляция с утеплением и облицовкой керамогранитом. Также будут заменены окна, дверные блоки и навесные козырьки. После ремонта в зданиях будет оборудован пандус для маломобильных граждан. Запланирована и полная внутренняя отделка помещений.

Ранее сообщалось, что при Морозовской детской больнице построят протонно-лучевой центр. Одноэтажное здание с подземным этажом расположится в 4-м Добрынинском переулке, владение 1/9. Общая площадь центра составит 3 тысячи квадратных метров.