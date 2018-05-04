В Кургане рухнуло здание, от которого оставался один фасад

Все рушиться, все падает, все проваливается, что тут ещё скажешь-это Курган детка… #курган #обрушилсястарыйдом #центр #kurgan Публикация от Илья Сиделев (@sidelev_ilya) 4 Май 2018 в 2:14 PDT — Они удлинили дом, устроили с улицы парадный вход, сделали внутреннюю перепланировку жилого дома. С 1913 года в доме располагались гостиничные номера. Известно, что номера Васильевых пользовались у курганцев большой популярностью. В номерах были буфет и банкетный зал, что позволяло проводить здесь рождественские карнавалы и другие увеселения. Кроме того, с 1 января 1894 года стали проводится «Васильевские маскарады», где собирались повара, горничные, портные, приказчики, инженеры. После установления в Кургане cоветской власти дом передали в ведение окружного исполкома, после 1950-х годов здание приспособили под жилые квартиры. Сейчас дом в частной собственности.