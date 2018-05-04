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В Кургане рухнуло здание, от которого оставался один фасад
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В Кургане рухнуло здание, от которого оставался один фасад 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
В Кургане рухнуло здание по адресу Советская, 131. Последнее время фасад и боковые стены заброшенного двухэтажного здания охранял лишь забор. — Сегодня дом нежилой, подразделения привлекались наши, чтобы оценить обстановку, нет ли угрозы населению, — ответили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области, чьи подразделения оперативно выехали на место обрушения. По данным сайта Kurgan.pro, в 1810 году хозяином усадьбы был канцелярист Петр Воденников. В 1877 году купец Иван Луговской продал усадьбу отставному рядовому Петру Васильевичу Васильеву, наследники которого владели землей и домом вплоть до революции.
Все рушиться, все падает, все проваливается, что тут ещё скажешь-это Курган детка… #курган #обрушилсястарыйдом #центр #kurgan Публикация от Илья Сиделев (@sidelev_ilya) 4 Май 2018 в 2:14 PDT  — Они удлинили дом, устроили с улицы парадный вход, сделали внутреннюю перепланировку жилого дома. С 1913 года в доме располагались гостиничные номера. Известно, что номера Васильевых пользовались у курганцев большой популярностью. В номерах были буфет и банкетный зал, что позволяло проводить здесь рождественские карнавалы и другие увеселения. Кроме того, с 1 января 1894 года стали проводится «Васильевские маскарады», где собирались повара, горничные, портные, приказчики, инженеры. После установления в Кургане cоветской власти дом передали в ведение окружного исполкома, после 1950-х годов здание приспособили под жилые квартиры. Сейчас дом в частной собственности.
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