На земле и с воздуха: на ЮБК тушат пожар в Ялтинском заповеднике 

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. В Ялтинском горно-лесном заповеднике произошел пожар. Загорание возникло в пятницу днем в районе ущелья Уч-Кош возле села Васильевка — территория Гурзуфского лесничества. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на крымское управление МЧС.
В тушении огня принимают участие сотрудники лесничества, заповедника, а также вертолеты МЧС.
"В Гурзуфском лесничестве в районе села Васильевка произошло загорание лесной подстилки. К ликвидации пожара, кроме сотрудников лесничества и Ялтинского горнолесного заповедника, привлечена авиация — вертолет Ми-8 МЧС", — рассказали в ведомстве.
Общая площадь Ялтинского горно-лесного заповедника — более 145 кв км. В его состав входят Оползневское, Алупкинское, Ливадийское и Гурзуфское лесничества.