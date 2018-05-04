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На земле и с воздуха: на ЮБК тушат пожар в Ялтинском заповеднике
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На земле и с воздуха: на ЮБК тушат пожар в Ялтинском заповеднике 

РИА Новости Крым 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. В Ялтинском горно-лесном заповеднике произошел пожар. Загорание возникло в пятницу днем в районе ущелья Уч-Кош возле села Васильевка — территория Гурзуфского лесничества. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на крымское управление МЧС.
В тушении огня принимают участие сотрудники лесничества, заповедника, а также вертолеты МЧС.
"В Гурзуфском лесничестве в районе села Васильевка произошло загорание лесной подстилки. К ликвидации пожара, кроме сотрудников лесничества и Ялтинского горнолесного заповедника, привлечена авиация — вертолет Ми-8 МЧС", — рассказали в ведомстве.
Общая площадь Ялтинского горно-лесного заповедника — более 145 кв км. В его состав входят Оползневское, Алупкинское, Ливадийское и Гурзуфское лесничества.
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