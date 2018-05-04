На земле и с воздуха: на ЮБК тушат пожар в Ялтинском заповеднике

В тушении огня принимают участие сотрудники лесничества, заповедника, а также вертолеты МЧС.

"В Гурзуфском лесничестве в районе села Васильевка произошло загорание лесной подстилки. К ликвидации пожара, кроме сотрудников лесничества и Ялтинского горнолесного заповедника, привлечена авиация — вертолет Ми-8 МЧС", — рассказали в ведомстве.

Общая площадь Ялтинского горно-лесного заповедника — более 145 кв км. В его состав входят Оползневское, Алупкинское, Ливадийское и Гурзуфское лесничества.