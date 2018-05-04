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Курская область. Ледовую арену превратили в свалку
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Курская область. Ледовую арену превратили в свалку 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Прокуратура нашла огромные кучи мусора на территории Суджанского района
Сотрудники ведомства установили, что во владениях Махновского, Борковского сельсоветов и Суджанского района расположены свалки бытовых отходов. Кучи мусора были обнаружены даже в центре города Суджи.
Как сообщает официальный сайт прокуратуры Курской области, территория, выделенная администрацией Суджанского района для строительства ледовой арены вблизи автозаправочной станции, представляет собой несанкционированный полигон для складирования твёрдых бытовых отходов. Это стало возможным в связи с бездействием администрации района, которая является собственником земельного участка.
Отмечается, что нелегальные свалки кроме прочего создают угрозу возникновения пожаров.
В связи с этим прокурор Суджанского района направил в суд заявление о понуждении администраций указанных муниципальных образований ликвидировать несанкционированные свалки и привести территории в соответствие с их предназначением.
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