Курская область. Ледовую арену превратили в свалку

Прокуратура нашла огромные кучи мусора на территории Суджанского района

Сотрудники ведомства установили, что во владениях Махновского, Борковского сельсоветов и Суджанского района расположены свалки бытовых отходов. Кучи мусора были обнаружены даже в центре города Суджи.

Как сообщает официальный сайт прокуратуры Курской области , территория, выделенная администрацией Суджанского района для строительства ледовой арены вблизи автозаправочной станции, представляет собой несанкционированный полигон для складирования твёрдых бытовых отходов. Это стало возможным в связи с бездействием администрации района, которая является собственником земельного участка.

Отмечается, что нелегальные свалки кроме прочего создают угрозу возникновения пожаров.

В связи с этим прокурор Суджанского района направил в суд заявление о понуждении администраций указанных муниципальных образований ликвидировать несанкционированные свалки и привести территории в соответствие с их предназначением.