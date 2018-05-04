Ещё
Жителей КЧР предупреждают об угрозе пожаров 5-7 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителей КЧР предупреждают об угрозе пожаров 5-7 мая 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Чрезвычайная пожароопасность 5 класса ожидается 5-7 мая в центральных районах КЧР, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МЧС.
В зоне риска находятся Зеленчукский и Карачаевский районы, а также ГО Карачаевское. Жителей и гостей Карачаево-Черкесии просят воздержаться от разведения костров и походов в лес. Если будет введён особый противопожарный режим, походы в лес будут запрещены, пока ситуация не нормализуется.
Горящие костры нельзя оставлять без присмотра: их необходимо тушить водой или засыпать землёй, соблюдая меры предосторожности. Нельзя сжигать ветошь и мусор вблизи лесов и полей, поджигать сухую траву и кустарник. Разводить огонь под кронами деревьев и по соседству с хвойными посадками также крайне опасно.
АиФ Ставрополье: последние новости
ТРЦ «Дея» в Нальчике могут закрыть из-за пожарной небезопасности В Карачаево-Черкесии боятся пожаров Память бывшего главного пожарного увековечили на Ставрополье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму задержали украинское судно377
Британские истребители сопроводили российский самолет75
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов55
Россия отказалась от союзов с Китаем302
Литва переименовала Грузию101
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:52
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение