Жителей КЧР предупреждают об угрозе пожаров 5-7 мая

Чрезвычайная пожароопасность 5 класса ожидается 5-7 мая в центральных районах КЧР, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МЧС

В зоне риска находятся Зеленчукский и Карачаевский районы, а также ГО Карачаевское. Жителей и гостей Карачаево-Черкесии просят воздержаться от разведения костров и походов в лес. Если будет введён особый противопожарный режим, походы в лес будут запрещены, пока ситуация не нормализуется.

Горящие костры нельзя оставлять без присмотра: их необходимо тушить водой или засыпать землёй, соблюдая меры предосторожности. Нельзя сжигать ветошь и мусор вблизи лесов и полей, поджигать сухую траву и кустарник. Разводить огонь под кронами деревьев и по соседству с хвойными посадками также крайне опасно.