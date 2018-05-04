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Минприроды не исключило введения уголовного наказания за сжигание травы
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Минприроды не исключило введения уголовного наказания за сжигание травы 

Говорит Москва 2 часа назад
По его словам, в прошлом году от пожаров сильно пострадала Амурская область. Донской добавил, что ответственность должны нести и руководители субъектов.
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