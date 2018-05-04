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Пожар произошел на территории бизнес центра на юге Москвы
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Пожар произошел на территории бизнес центра на юге Москвы 

Агентство «Москва» 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
На территории бизнес центра в 3-м Павловском пер. произошел пожар. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе МЧС по Москве.
«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли к месту пожара по адресу: 3-й Павловский пер. д. 22, совместно с администрацией вывели людей из здания и приступили к тушению. Возгорание деревянного обрешетника кровли административного здания на площади 50 кв. м», — сообщили в ведомстве.
Возгорание было локализовано в 13:20, а в 13:48 — ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало. В тушении пожара участвовали семь единиц техники и 26 человек личного состава.
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