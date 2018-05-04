В мероприятиях по ликвидации несанкционированных свалок на землях лесного фонда активно участвуют волонтеры

В регионе продолжается акция «Дни защиты от экологической опасности». 4 мая массовые мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на землях лесного фонда прошли в районе деревни Парково Ярославского района. Участие в них приняли арендаторы участков, сотрудники предприятий и организаций, а также волонтеры. В течение нескольких часов они собрали и вывезли 100 кубометров мусора.

— Впервые — и успешно — мы провели масштабные субботники на землях лесного фонда в прошлом году, — отметил директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев . — Было вывезено 2 тысячи кубометров мусора. Это более 360 самосвалов отходов. В этом году, Году волонтера, лесные субботники с участием сотрудников предприятий, организаций, арендаторов пройдут во всех муниципальных образованиях с максимальным привлечением добровольцев. Эти мероприятия важны не только для экологии. Они способствуют профилактике возгораний в лесу, что особенно значимо в условиях пожароопасного сезона.

Николай Савельев сообщил, что для привлечения как можно большего количества волонтеров к участию в лесных субботниках на сайте департамента лесного хозяйства Ярославской области 7 мая будет размещена полная информация о местах и времени проведения мероприятий.

Справка

В 2017 году в акции «Дни защиты от экологической опасности» приняли участие 29,5 тысячи жителей региона. Во всех муниципальных районах проведено 332 природоохранных мероприятия.

На всероссийский экологический субботник вышли почти 160 тысяч ярославцев.

Более 6 тысяч человек приняли участие во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна».

В рамках акций «Всероссийский день посадки леса» и «Живи, лес!» в регионе было посажено 45 тысяч саженцев хвойных и лиственных пород на площади более чем 8,6 гектара земель лесного фонда. В результате Ярославская область отмечена на федеральном уровне как субъект РФ , проводивший наиболее активную экологическую политику в 2017 году.

За год регион занял лидирующие позиции в общероссийских экологических рейтингах, отражающих динамику природоохранных мероприятий, одновременно улучшив результативность по выявлению и пресечению правонарушений в сфере экологии. Так, Общественная палата Российской Федерации назвала Ярославскую область лидером экологического рейтинга информационной открытости регионов и предприятий страны. Ярославль занял 12-е место в рейтинге экологического управления городов, составленном Минприроды России и Общероссийским народным фронтом.

По эффективности выявления и ликвидации мест несанкционированного складирования твердых коммунальных отходов регион занял 5-е место в ЦФО. Выявлено 429 мест несанкционированного размещения мусора, из них 70 процентов ликвидировано, остальные — в работе.