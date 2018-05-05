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Лесопожарная охрана заповедника завершает тушение пожара рядом с Ялтой
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Лесопожарная охрана заповедника завершает тушение пожара рядом с Ялтой 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: 360tv.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. Более 20 сотрудников лесопожарной охраны завершают тушение очагов тления лесной подстилки в Ялтинском горнолесном заповеднике в ущелье Уч-Кош недалеко от Ялты, сообщили РИА Новости в пресс-службе минэкологии и природных ресурсов республики Крым.
Пожар в лесу в районе ущелья Уч-Кош (село Васильевка) произошел днем в пятницу, фотографии задымления над городом выложили в соцсети жители Ялты. В тушении пожара (лесной подстилки) были задействованы лесники и пожарные заповедника (численностью до 100 человек), а также вертолет МЧС. Пожар был локализован на площади 1,2 гектара.
"Пожар локализован, в настоящее время работает 4 единицы техники, более 20 сотрудников лесной лесопожарной охраны, они патрулируют территорию и заливают очаги тления", — сообщили в ведомстве.
В региональном МЧС сообщили, что в субботу техника и силы МЧС, в том числе вертолет Ми-8 с водосливным устройством не используется, так как в этом уже нет необходимости.
Пожары хвойных лесов в ущелье Уч-Кош происходили ранее в засушливые годы. Их ликвидация осложнялась труднодоступностью местности и сильным ветром. Причинами пожара становились природные факторы (молния) и человеческая деятельность. В конце апреля лесники и сотрудники Ялтинского горнолесного заповедника ликвидировали возгорание на территории Ливадийского лесничества.
Общая площадь Ялтинского заповедника составляет 145,2 квадратных километра (более половины всей территории муниципального образования городского округа Ялта). В его состав вошли четыре заповедных лесничества: Оползневское, Алупкинское, Ливадийское и Гурзуфское. Территория заповедника представляет собой полосу, вытянутую вдоль побережья Черного моря с запада на восток на 40 километров. Большая часть ее находится выше 350 метров над уровнем моря и только в отдельных местах узкими языками спускается к самому морю. Максимальная абсолютная отметка заповедника — 1320 метров.
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