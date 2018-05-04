В Саратовской области загорелся фельдшерско-акушерский пункт 

Огонь с пристройки ФАПа грозил переметнуться на основное здание.
Пожар вспыхнул в селе Малое Щербедино Романовского района днем 3 мая. Как сообщили очевидцы происшествия, позвонившие по телефону «01», пламя занялось здесь в 11 часов.
Полыхала крыша пристройки к местному фельдшерско-акушерскому пункту. Как выяснили огнеборцы, оперативно прибывшие на место ЧП, площадь пожара составила 3 кв. метра. Пожар был оперативно потушен.
— Одна из версий происшествия — неосторожное обращение с огнем, — сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном управлении МЧС.