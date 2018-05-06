Опасное селфи: подростки забрались на крышу многоэтажки в Уфе ради фотосессии

В Сипайлово школьники пробрались на крышу, чтобы сделать несколько необычных фотографий. Юных фотомоделей и их фотографа заметил жилец соседнего дома и заснял их на видео. Видеозапись опасной фотосессии он выложил в сообщество «БашДТП».

На кадрах можно заметить, что несколько ребят сидят на самом краю крыши дома № 22 по улице Гагарина. К счастью, их вылазка закончилась благополучно, никто не пострадал. Подростки, сделав снимки, сами спустились с крыши.

В комментариях к посту в соцсетях разразилась бурная дискуссия: часть пользователей возмутились поступком молодёжи, другие отмахиваются, что ничего страшного в этом нет.

— ЖЭУ должны закрывать чердаки. Как они туда попадают? — удивляется местная жительница.

— Мы тоже в детстве по крышам бегали наших девятиэтажек. Мальчишками, в подростковом возрасте другие уже интересы были, — пишет другой житель Уфы