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Опасное селфи: подростки забрались на крышу многоэтажки в Уфе ради фотосессии
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Опасное селфи: подростки забрались на крышу многоэтажки в Уфе ради фотосессии 

ufa1.ru 32 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В Сипайлово школьники пробрались на крышу, чтобы сделать несколько необычных фотографий. Юных фотомоделей и их фотографа заметил жилец соседнего дома и заснял их на видео. Видеозапись опасной фотосессии он выложил в сообщество «БашДТП».
На кадрах можно заметить, что несколько ребят сидят на самом краю крыши дома № 22 по улице Гагарина. К счастью, их вылазка закончилась благополучно, никто не пострадал. Подростки, сделав снимки, сами спустились с крыши.
В комментариях к посту в соцсетях разразилась бурная дискуссия: часть пользователей возмутились поступком молодёжи, другие отмахиваются, что ничего страшного в этом нет.
— ЖЭУ должны закрывать чердаки. Как они туда попадают? — удивляется местная жительница.
— Мы тоже в детстве по крышам бегали наших девятиэтажек. Мальчишками, в подростковом возрасте другие уже интересы были, — пишет другой житель Уфы.
Несколько месяцев назад мэр башкирской столицы Ирек Ялалов указывал на то, чтобы управляющие компании закрывали доступ на крыши посторонним. Но, по всей видимости, инициатива сити-менеджера осталась незамеченной.
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