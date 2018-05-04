Ещё
В Волгоградской области нашли 2000 нарушений правил пожарной безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волгоградской области нашли 2000 нарушений правил пожарной безопасности 

АиФ Волгоград 1 час назад
Прокуратура и МЧС выявили в Волгоградской области около 2 000 нарушений правил пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. В связи с этим 19 объектов, в числе которых торговые центры, временно приостановили свою работу.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», 4 апреля в областном центре прошел совместный брифинг прокуратуры региона и представителей МЧС. Специалисты отчитались, что их коллеги проинспектировали около 200 мест массового скопления людей и ТРЦ. По итогам проверок в суды были переданы 28 исков, нарушителям выписаны около 300 представлений. Около 80% выявленных нарушений правил пожарной безопасности зафиксировали в Волгограде. По решению суда до их устранения закрыты 19 объектов, а ТРК «Семь звёзд» полностью закрыт.
АиФ Волгоград: последние новости
Под Волгоградом в многоэтажке произошел взрыв газа В Волгоградской области ввели режим ограничения пребывания людей в лесах На улице Козловской ремонтируют дорогу по ночам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем382
Найдено тело писателя Сергея Сакина24
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову152
«За что они боролись, на то и напоролись»133
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море294
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
01:54
Парикмахер поджигает клиентам волосы
Общество
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение