В Волгоградской области нашли 2000 нарушений правил пожарной безопасности 

Прокуратура и МЧС выявили в Волгоградской области около 2 000 нарушений правил пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. В связи с этим 19 объектов, в числе которых торговые центры, временно приостановили свою работу.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», 4 апреля в областном центре прошел совместный брифинг прокуратуры региона и представителей МЧС. Специалисты отчитались, что их коллеги проинспектировали около 200 мест массового скопления людей и ТРЦ. По итогам проверок в суды были переданы 28 исков, нарушителям выписаны около 300 представлений. Около 80% выявленных нарушений правил пожарной безопасности зафиксировали в Волгограде. По решению суда до их устранения закрыты 19 объектов, а ТРК «Семь звёзд» полностью закрыт.