Территория бывшего Златоустовского монастыря может стать достопримечательным местом

Статус достопримечательного места может получить территория в Москве , на которой раньше располагался Златоустовский монастырь, сообщил в пятницу журналистам руководитель департаменте культурного наследия столицы Алексей Емельянов

Он напомнил, что пару дней назад в Москве при проведении работ по благоустройству городских территорий строители нашли остатки фундамента стены бывшего Златоустовского монастыря.

«На сегодня рассматривается вопрос о придании всей территории бывшего Златоустовского монастыря статуса достопримечательного места», — сказал Емельянов.

По его словам, кроме того, археологами в рамках работ по благоустройству территории обнаружены уникальные надгробия и очень много находок. Остатки стены Златоустовского монастыря будут сохранены.

Точных данных о том, когда возник Златоустов (Златоустовский) монастырь нет: одни полагают, что это произошло в XIV веке, другие апеллируют к первому упоминанию обители в письменных источниках в 1412 году. В 1479 году на его территории по указу Ивана III была построена каменная соборная церковь, а к 1679 году здесь появилось уже три каменных храма: церковь Феодора Стратилата, Покровская церковь и теплая церковь Нерукотворного Образа. За долгую историю монастырь неоднократно перестраивался и видоизменялся, в 1812 году был разграблен при захвате Москвы Наполеоном, однако не пострадал от пожара.

После революции, в 1918 году, монастырь закрыли, а здания переустроили под коммунальные квартиры. К 1933 году все церковные постройки снесли, а на их месте появились жилые дома в стиле конструктивизма. Их построили по проекту Лазаря Чериковера в первую очередь для сотрудников ОГПУ-НКВД. До наших дней от всего архитектурного ансамбля Златоустовского монастыря остался только двухэтажный корпус, расположенный по адресу: Малый Златоустинский переулок, дом 5.