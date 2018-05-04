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Территория бывшего Златоустовского монастыря может стать достопримечательным местом
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Территория бывшего Златоустовского монастыря может стать достопримечательным местом 

РИАМО 21 час назад
Фото: РИАМО
Статус достопримечательного места может получить территория в Москве, на которой раньше располагался Златоустовский монастырь, сообщил в пятницу журналистам руководитель департаменте культурного наследия столицы Алексей Емельянов.
Он напомнил, что пару дней назад в Москве при проведении работ по благоустройству городских территорий строители нашли остатки фундамента стены бывшего Златоустовского монастыря.
«На сегодня рассматривается вопрос о придании всей территории бывшего Златоустовского монастыря статуса достопримечательного места», — сказал Емельянов.
По его словам, кроме того, археологами в рамках работ по благоустройству территории обнаружены уникальные надгробия и очень много находок. Остатки стены Златоустовского монастыря будут сохранены.
Точных данных о том, когда возник Златоустов (Златоустовский) монастырь нет: одни полагают, что это произошло в XIV веке, другие апеллируют к первому упоминанию обители в письменных источниках в 1412 году. В 1479 году на его территории по указу Ивана III была построена каменная соборная церковь, а к 1679 году здесь появилось уже три каменных храма: церковь Феодора Стратилата, Покровская церковь и теплая церковь Нерукотворного Образа. За долгую историю монастырь неоднократно перестраивался и видоизменялся, в 1812 году был разграблен при захвате Москвы Наполеоном, однако не пострадал от пожара.
После революции, в 1918 году, монастырь закрыли, а здания переустроили под коммунальные квартиры. К 1933 году все церковные постройки снесли, а на их месте появились жилые дома в стиле конструктивизма. Их построили по проекту Лазаря Чериковера в первую очередь для сотрудников ОГПУ-НКВД. До наших дней от всего архитектурного ансамбля Златоустовского монастыря остался только двухэтажный корпус, расположенный по адресу: Малый Златоустинский переулок, дом 5.
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