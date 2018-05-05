В Волгограде нашли виновника крупного пожара в Дзержинском районе

Дзержинском районе Волгограда вчера, 4 мая, в результате крупного пожара сгорели несколько хозпостроек и одна машина. Полицейским уже удалось установить виновника происшествия.

Сразу после полудня в ста метрах от дома № 2 на улице Дубовая балка в Дзержинском районе Волгограда разорелся пожар. В результате происшествия за короткое время успели выгореть около десяти хозпостроек и одна машина.

— Огем были уничтожены хозяйственные постройки, расположенные на территории общей площадью тысяча квадратных метров, — сообщили сегодня V1.ru в региональном управлении МВД России . — Ссобственники хозпостроек устанавливаются, строения были заброшены. У дома № 1 на улице Дубовая балка полностью сгорел автомобиль марки «Альфа Ромео».

По данным региональной полиции, сотрудники следственно-оперативной группы установили, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

— 56-летний мужчина, проживающий в доме 2-4 на улице Дубовая балка, жег мусор, — сообщают в главке. — В результате происшествия пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Материалы будут направлены дознавателям органов госпожнадзора ФПС для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем». В случае, если дело будет возбуждено, а вина мужчины доказана, ему грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком на год.