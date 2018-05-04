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В Дзержинском районе Волгограда огонь охватил постройки в Дубовой балке
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В Дзержинском районе Волгограда огонь охватил постройки в Дубовой балке 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Около десяти хозпостроек загорелись в поселке Ангарском Дзержинского района Волгограда. Бысто распространявшееся пламя грозило переброситься на частные дома.
— В 12-05 на пульт дежурного поступилоо сообщение о возгорании на улице Дубовая балка в Дзержинском районе Волгограда, — сообшили V1.ru в ГУ МЧС по Волгоградской области, — На место прибыли пожарные расчеты первой пожарно-спасательной части, которые приступили к тушению. Огнем было охвачено несколько хозяйственных построек и сухая трава возле частных дворов. Угрозы распространения огня на жилые дома нет. По предварительным данным также нет погибших и пострадавших.
Уже в 12:40 пожар удалось локализовать и работающие на месте расчеты приступили к проливке тлеющих сараев, чтобы не допустить повторного возгорания.
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