«Наш мусор спас от большого огня»: волгоградец рассказал о причинах пожара в Дзержинском районе

Житель частного дома в Дзержинском районе Волгограда , которого назвали виновником крупного пожара на улице Дубовая балка, уверен, что причиной огня стал поджог старой автомобильной шины.

— Я жег мусор за два дня до возгорания. После этого пролил его водой и, ощупав холодные головешки, вывез всю кучу в сторону от построек, — рассказывает волгоградец Валентин, живущий в доме на улице Дубовая балка. — В день пожара нам было некогда разбираться в причинах: все бегали с ведрами и старались как можно скорее справиться с огнем. Меня вызвали на допрос в полицию, где я предположил: огонь появился из-за выброшенного стекла, которое сработало как лупа.

Вернувшись домой, Валентин вместе с соседями нашел обгоревшую шину, от которой тянулась выгоревшая полоса.

— Опаленная покрышка лежала в 30 метрах от сожженной и вывезенной кучи мусора, — уверен житель дома на улице Дубовая балка. — Более того, на ней и по сей день покоится пластмассовый огнетушитель в девственном состоянии. Он даже не оплавился. Я думаю, что мой мусор частично остановил огонь. А вот кто поджег старую шину — сама загореться она не могла, остается вопросом. Я буду доказывать свою невиновность и, если нужно, напишу в прокуратуру

Четвертого мая над Дзержинским районом поднялись столбы черного дыма. Огонь успел «слизать» несколько хозпостроек и зацепить автомобиль марки «Альфа-Ромео». В полиции уточнили, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем 56-летнего мужчины, который жег мусор. В пресс-службе областного главка добавили, что материалы будут направлены дознавателям органов Госпожнадзора. В случае если дело будет возбуждено, а вина местного жителя доказана, ему грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы сроком на год.