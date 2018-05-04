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«Самохвал» закрыли из-за угрозы пожара
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«Самохвал» закрыли из-за угрозы пожара 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса img-fotki.yandex.ru  Прокуратура Владимирской области добилась приостановления деятельность очередного торгово-развлекательного центра в городе Владимире.
Напомним, что после трагедии в кемеровской «Зимней вишни» прокуратура и МЧС проверили 149 мест массового пребывания людей во Владимирской области. По мнению проверяющих, деятельность как минимум десяти торгово-развлекательных центров во Владимире и Коврове должна быть приостановлена из-за грубых нарушений правил противопожарной безопасности.
Мы уже сообщали о приостановлении деятельности двух торгово-развлекательных комплексов «Копеечка» во Владимирской области: на улице Растопчина и на улице Большой Нижегородской.
Кроме того, ковровский прокурор направил в суд иск о приостановлении деятельности самого крупного торгово-развлекательного комплекса в 33 регионе — «Ковров-МОЛЛа».
Наконец, четвертым торгово-развлекательным центром, чья деятельность была приостановлена по иску прокурора, стал «Самохвал» на улице Куйбышева. Сегодня судебные приставы Октябрьского района опечатали вход в «Самохвал», исполняя принятые судом обеспечительные меры.
Теперь учредителям фирмы «Первый шаг», владеющей зданием комплекса, предстоит устранить все нарушения противопожарных правил, выявленные во время прокурорской проверки.
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