«Самохвал» закрыли из-за угрозы пожара

Напомним, что после трагедии в кемеровской «Зимней вишни» прокуратура МЧС проверили 149 мест массового пребывания людей во Владимирской области. По мнению проверяющих, деятельность как минимум десяти торгово-развлекательных центров во Владимире и Коврове должна быть приостановлена из-за грубых нарушений правил противопожарной безопасности.

Мы уже сообщали о приостановлении деятельности двух торгово-развлекательных комплексов «Копеечка» во Владимирской области: на улице Растопчина и на улице Большой Нижегородской.

Кроме того, ковровский прокурор направил в суд иск о приостановлении деятельности самого крупного торгово-развлекательного комплекса в 33 регионе — «Ковров-МОЛЛа».

Наконец, четвертым торгово-развлекательным центром, чья деятельность была приостановлена по иску прокурора, стал «Самохвал» на улице Куйбышева . Сегодня судебные приставы Октябрьского района опечатали вход в «Самохвал», исполняя принятые судом обеспечительные меры.

Теперь учредителям фирмы «Первый шаг», владеющей зданием комплекса, предстоит устранить все нарушения противопожарных правил, выявленные во время прокурорской проверки.