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Дорожная авария в Приангарье. Сгорел рейсовый автобус
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Дорожная авария в Приангарье. Сгорел рейсовый автобус 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инцидент произошел в Иркутске-II накануне на улице Новаторов. Рейсовый автобус, двигавшийся по маршруту 28, загорелся и к моменту прибытия пожарных он был уже весь объят пламенем, сообщает IrkutskMedia со ссылкой на ГУ МЧС по региону. В результате возгорания были уничтожены сгораемые части автобуса.
Водитель транспортного средства, почувствовал запах гари, а после началось задымление салона. Шофер оперативно попросил всех пассажиров покинуть автобус, после чего вызвал пожарных. По счастливой случайности погибших и пострадавших нет.
По предварительной версии, пожар возник из-за короткого замыкания.
Фото: mchs.gov.ru.
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