Дорожная авария в Приангарье. Сгорел рейсовый автобус

Инцидент произошел в Иркутске-II накануне на улице Новаторов. Рейсовый автобус, двигавшийся по маршруту 28, загорелся и к моменту прибытия пожарных он был уже весь объят пламенем, сообщает IrkutskMedia со ссылкой на ГУ МЧС по региону. В результате возгорания были уничтожены сгораемые части автобуса.

Водитель транспортного средства, почувствовал запах гари, а после началось задымление салона. Шофер оперативно попросил всех пассажиров покинуть автобус, после чего вызвал пожарных. По счастливой случайности погибших и пострадавших нет.

По предварительной версии, пожар возник из-за короткого замыкания.

Фото: mchs.gov.ru.