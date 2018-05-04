МЧС сможет контролировать работу горноспасательных частей

Полномочия МЧС России по государственному надзору за выполнением различными органами власти и гражданами требований по гражданской обороне и пожарной безопасности, а также работой горноспасательных частей, предложено уточнить.

Соответствующий проект указа Президента России опубликован на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов.

Изменения могут коснуться отдельных положений Указа Президента от 11 июля 2004 года №868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» для приведения их в соответствие с законодательством о пожарной безопасности и совершенствовании единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В частности, МЧС может получить полномочия по определению предельного числа и категорий транспортных средств со спецсигналами, аварийно-спасательных служб, независимо от их ведомственной подчинённости и организационно-правовой формы.

Минпромторгу и Минэнерго России. Кроме того, предложено скорректировать полномочия ведомства в части закрепления функции по руководству военизированными горноспасательными частями, ранее подчинявшимися Ростехнадзору

Ожидается, что в случае принятия инициативы она вступит в силу с января 2019 года.