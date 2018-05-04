Свыше 160 км противопожарных минерализованных полос проложат для охраны леса в Дзержинске

В четверг, 3 мая, в целях проверки готовности к пожароопасному периоду в Дзержинском лесхозе состоялся смотр техники и оборудования.

«27 апреля 2018 года между администрацией Дзержинска и ООО «Дзержинский лесхоз» был заключен контракт на оказание услуг по выполнению мероприятий в рамках охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Дзержинск», — сообщила директор лесхоза Людмила Захарова.

По условиям контракта лесхоз обязан создать резерв пожарной техники и регулярно проводить с личным составом учебно-тренировочные выезды.

«В составе нашей ПХС есть 5 пожарных машин, на каждой из которых установлена мотопомпа, 5 тракторов, автомобили повышенной проходимости, ранцевые огнетушители, для работы на торфяных пожарах есть специальный трактор-экскаватор. Личный состав также в соответствии с предъявляемыми требованиями обеспечен граблями, ведрами, пилами, радиосвязью», — уточнила Захарова.

Для сохранения леса запланированы следующие мероприятия:

прочистка и обновление минерализованных полос общей протяженностью 149,65 км;

прокладка минерализованных полос общей протяженностью 163,81 км;

изготовление и установка шлагбаумов в количестве 50 шт. ;

изготовление и установка стендов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, в количестве 10 штук;

Кроме того, в 2018 году запланированы работы по лесовосстановлению на площади более 17 га.

Напомним, что с 29 апреля текущего года в целях обеспечения безопасности в пожароопасный период 2018 года администрация Дзержинска совместно с сотрудниками МВД МЧС организовала патрулирование лесов и населенных пунктов двумя мобильными группами в выходные нерабочие и праздничные дни.

В связи с наступлением дачного сезона, администрация Дзержинска убедительно просит жителей городского округа не сжигать мусор, сухую траву и растительность как на своем приусадебном участке, так и на прилегающей территории. Разведение костров запрещено! В случае обнаружения пожара необходимо незамедлительно передать информацию по телефонам ЕДДС: 39-09-00, 112.

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