Свыше 160 км противопожарных минерализованных полос проложат для охраны леса в Дзержинске 

В четверг, 3 мая, в целях проверки готовности к пожароопасному периоду в Дзержинском лесхозе состоялся смотр техники и оборудования.
«27 апреля 2018 года между администрацией Дзержинска и ООО «Дзержинский лесхоз» был заключен контракт на оказание услуг по выполнению мероприятий в рамках охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Дзержинск», — сообщила директор лесхоза Людмила Захарова.
По условиям контракта лесхоз обязан создать резерв пожарной техники и регулярно проводить с личным составом учебно-тренировочные выезды.
«В составе нашей ПХС есть 5 пожарных машин, на каждой из которых установлена мотопомпа, 5 тракторов, автомобили повышенной проходимости, ранцевые огнетушители, для работы на торфяных пожарах есть специальный трактор-экскаватор. Личный состав также в соответствии с предъявляемыми требованиями обеспечен граблями, ведрами, пилами, радиосвязью», — уточнила Захарова.
Для сохранения леса запланированы следующие мероприятия:
прочистка и обновление минерализованных полос общей протяженностью 149,65 км;
прокладка минерализованных полос общей протяженностью 163,81 км;
изготовление и установка шлагбаумов в количестве 50 шт. ;
изготовление и установка стендов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, в количестве 10 штук;
Кроме того, в 2018 году запланированы работы по лесовосстановлению на площади более 17 га.
Напомним, что с 29 апреля текущего года в целях обеспечения безопасности в пожароопасный период 2018 года администрация Дзержинска совместно с сотрудниками МВД и МЧС организовала патрулирование лесов и населенных пунктов двумя мобильными группами в выходные нерабочие и праздничные дни.
В связи с наступлением дачного сезона, администрация Дзержинска убедительно просит жителей городского округа не сжигать мусор, сухую траву и растительность как на своем приусадебном участке, так и на прилегающей территории. Разведение костров запрещено! В случае обнаружения пожара необходимо незамедлительно передать информацию по телефонам ЕДДС: 39-09-00, 112.
Справка:
С 27 апреля 2018 года постановлением Правительства Нижегородской области на территории области, в том числе на землях лесного фонда, введен особый противопожарный режим. В его рамках запрещается посещение гражданами лесов при наступлении 4-5 класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды, проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, проведение иных пожароопасных работ, использование приспособлений для приготовления блюд на углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного значения.