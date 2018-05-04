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Почти 8 тыс. лифтов в многоквартирных жилых домах Подмосковья заменили на новые с 2014 г.
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Почти 8 тыс. лифтов в многоквартирных жилых домах Подмосковья заменили на новые с 2014 г. 

Агентство «Москва» 45 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
В Московской области за четыре года заменили на новые 7 тыс. 700 лифтов в многоквартирных жилых домах. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя областного правительства Дмитрия Пестова.
«За последние четыре года, с 2014 г. по настоящее время, в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов уже заменено на новые 7 тыс. 700 лифтов», — говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что Московская область — один из первых регионов России, который перешел на приемку лифтов по новому федеральному регламенту. Теперь в приемке и вводе нового лифтового оборудования в эксплуатацию обязательно участвуют представители Ростехнадзора, которые проверяют надежность оборудования, качество проведенных ремонтных работ. Это позволяет повысить безопасность дальнейшей эксплуатации лифтов.
«Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов Московской области — самая масштабная в России, всего в нее включено 44 тыс. 757 многоквартирных домов. С 2014 г. уже отремонтировано 9 тыс. 104 многоквартирных домов. В 2018 г. планируется отремонтировать еще не менее 2 тыс. 600 домов, в том числе заменить более 1 тыс. 800 лифтов», — отметил Д. Пестов.
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