Огонь уничтожил несколько зданий в пригороде Обнинска 

В ночь на 4 мая вспыхнул пожар в деревне Мишково, в прошлом году включенной в состав Обнинска. По данным Главного управления МЧС России по Калужской области, сообщение о возгорании поступило в 4.02. Сначала загорелся жилой дом, затем огонь распространился на несанкционированные постройки различного назначения. Очевидцы утверждают, что слышали взрывы газовых баллонов. В тушении пожара принимали участие 44 человек и десять единиц техники. Люди не пострадали. Причины возгорания в МЧС пока не называют. Местные жители утверждают, что огонь на дом, сгоревший первым перекинулся с кучи горящего мусора.