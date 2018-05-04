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Глава Волгоградской области облетел пострадавшие от паводка территории
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Глава Волгоградской области облетел пострадавшие от паводка территории 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и начальник регионального ГУ МЧС Олег Гребенюк облетели пострадавшие от паводка населенные пункты и осмотрели с вертолета территории с высокой пожароопасностью.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, 4 апреля в регионе ввели режим «чрезвычайной ситуации». 4 мая в ходе оперативный штаб и глава регионального МЧС предложили снять его. «Благодаря своевременно принятым мерам в области удалось минимизировать последствия „большой воды“. Сегодня главное — оказать помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию», — заявил Андрей Бочаров. Добавим, что власти продолжают оказывать финансовую помощь семьям, чьи дома были подтоплены.
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