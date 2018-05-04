Глава Волгоградской области облетел пострадавшие от паводка территории

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, 4 апреля в регионе ввели режим «чрезвычайной ситуации». 4 мая в ходе оперативный штаб и глава регионального МЧС предложили снять его. «Благодаря своевременно принятым мерам в области удалось минимизировать последствия „большой воды“. Сегодня главное — оказать помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию», — заявил Андрей Бочаров. Добавим, что власти продолжают оказывать финансовую помощь семьям, чьи дома были подтоплены.