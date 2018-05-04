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На Ямале запретили шашлыки в лесу в связи со сложной ситуацией
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На Ямале запретили шашлыки в лесу в связи со сложной ситуацией 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Власти ЯНАО напомнили жителям, что разводить костры и жарить шашлыки в лесу запрещено. Региональный департамент природно-ресурсного регулирования уже разработал маршруты патрулирования лесной зоны. Пойманных нарушителей правил пожарной безопасности будут наказывать крупными штрафами, пишут местные СМИ.
В пресс-службе Правительства отмечают, что подобные меры связаны со сложной ситуацией с природными пожарами. Уже несколько лет подряд летом регион оказывается одним из самых полыхающих в стране. Ямалу приходится прибегать к помощи спасателей и пожарной авиации из других регионов.
Размеры штрафов за нарушение правил пожарной безопасности существенные. Для граждан наказание может достигать до трёх тысяч рублей за простой костёр. Для юрлиц наказание возрастает до 200 тысяч. Если при этом костёр станет причиной пожара в лесу, то размеры штрафов вырастают в разы и могут достигать 5 тысяч рублей для физлиц и миллиона — для организаций.
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