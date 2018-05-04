Пьяная супружеская пара под Саратовом сгорела на пожаре

Мужчина и его сожительница были обнаружены после тушения пожара.

Напомним, 28 апреля 2018 года в одном из частных домовладений в Петровске погибли в сгоревшем доме 60-летний местный житель и его 47-летняя гражданская жена.

Следов насильственной смерти у пары не обнаружено. Судмедэксперты установили, что проживавшие в доме погибли из-за того, что надышались продуктами горения будучи пьяными.

В пресс-службе регионального СУ СКР нашему изданию пояснили, что пожар, вероятно, возник в результате неосторожного обращения с огнем во время курения.

Проводится проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии, которая привела к гибели двух человек.