В Ярославской области МЧС будет следить за дачниками с квадрокоптеров

В летний период сотрудники МЧС будут следить за дачниками с помощью квадрокоптеров. Беспилотники необходимы для контроля пожарной безопасности в регионе.

В период с 29 апреля по 2 мая инспекторы проверили 30 садоводческих товариществ. Они составили 18 административных протоколов в отношении правонарушителей, которые выжигают траву на своих участках. Как рассказали в пресс-службе МЧС, проинспектированы 650 жителей.

За нарушение пожарной безопасности ярославцам грозит штраф — от 2 до 4 тысяч рублей.