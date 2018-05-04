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В Ярославской области МЧС будет следить за дачниками с квадрокоптеров
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В Ярославской области МЧС будет следить за дачниками с квадрокоптеров 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В летний период сотрудники МЧС будут следить за дачниками с помощью квадрокоптеров. Беспилотники необходимы для контроля пожарной безопасности в регионе.
В период с 29 апреля по 2 мая инспекторы проверили 30 садоводческих товариществ. Они составили 18 административных протоколов в отношении правонарушителей, которые выжигают траву на своих участках. Как рассказали в пресс-службе МЧС, проинспектированы 650 жителей.
За нарушение пожарной безопасности ярославцам грозит штраф — от 2 до 4 тысяч рублей.
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