Самарцам, отдыхающим на природе, напоминают о правилах пожарной безопасности в лесах

Всем, кто собирается выехать на природу или в лес, необходимо помнить, что на территории Самарской области установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами. За нарушение правил пожарной и санитарной безопасности в лесах, предусмотрена административная ответственность. Диспетчерская служба лесной охраны по Самарской области работает круглосуточно принимает звонки по телефону: (846) 231-00-63.