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Самарцам, отдыхающим на природе, напоминают о правилах пожарной безопасности в лесах
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Самарцам, отдыхающим на природе, напоминают о правилах пожарной безопасности в лесах 

Волга Ньюс 57 минут назад
Фото: ТРК Губерния
Всем, кто собирается выехать на природу или в лес, необходимо помнить, что на территории Самарской области установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами.
За нарушение правил пожарной и санитарной безопасности в лесах, предусмотрена административная ответственность.
Диспетчерская служба лесной охраны по Самарской области работает круглосуточно принимает звонки по телефону: (846) 231-00-63.
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