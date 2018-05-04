Госпожарнадзор Самарской области проводит рейды по выявлению туристов-нарушителей 

Майские праздники — горячая пора для пожарных. Инспекторы совместно с правоохранительными органами штрафуют недобросовестных отдыхающих за костры в лесах.
Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
Напомним, с середины апреля по конец сентября на территории области действует особый противопожарный режим. В это время в лесах запрещается разводить костры, бросать спички и окурки, проводить работы с открытым огнем, а также мусорить. За несоблюдение правил пожарной безопасности нарушителям грозят штрафы: 4-5 тысяч рублей для граждан, 20-40 тысяч для должностных лиц, 300-500 тысяч для юридических лиц. В майские праздники пожарные и полицейские проехались по лесам Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района области, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области. Любителям жарить шашлыки на природе специалисты разъяснили основные правила пожарной безопасности и напомнили об административной ответственности. Большинство нарушителей сразу же тушили костры. Профилактические рейды в лесах будут проводиться в губернии до конца сентября. Предстоящие выходные и праздники не станут исключением.
Фото: ГУ МЧС России по Самарской области