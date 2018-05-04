Патриарх Кирилл дал напутствие Аману Тулееву 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в столицу Кузбасса для того, чтобы провести панихиду по погибшим во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 60 человек. Кроме того патриарх пообщался по телефону с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым: «Его Святейшество пожелал Тулееву „продолжать оставаться таким же честным, мужественным и порядочным человеком, и на любой должности верой и правдой служить своему Отечеству“, — сообщили в пресс-службе Совета народных депутатов Кемеровской области.
В свою очередь экс-губернатор Кузбасса отметил, что личная поддержка Патриарха дорогого стоит не только для семей погибших, но и для всех кузбассовцев. Патриарх Кирилл также, поблагодарил Тулеева за помощь Русской Православной церкви. В частности за последние двадцать лет в регионе были построены более 470 соборов, храмов, часовен. Часовни и церкви построены, в том числе, на личные деньги семьи экс-губернатора, его родных и близких.
Напомним, что следователи продолжают разбираться в обстоятельствах пожара в торгово-развлекательном центре. На данный момент обвинение по различным статьям Уголовного кодекса РФ предъявлено восьми фигурантам.
Фото: kremlin.ru.