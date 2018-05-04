Ещё
Патриарх Кирилл дал напутствие Аману Тулееву
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Патриарх Кирилл дал напутствие Аману Тулееву 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в столицу Кузбасса для того, чтобы провести панихиду по погибшим во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 60 человек. Кроме того патриарх пообщался по телефону с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым: «Его Святейшество пожелал Тулееву „продолжать оставаться таким же честным, мужественным и порядочным человеком, и на любой должности верой и правдой служить своему Отечеству“, — сообщили в пресс-службе Совета народных депутатов Кемеровской области.
В свою очередь экс-губернатор Кузбасса отметил, что личная поддержка Патриарха дорогого стоит не только для семей погибших, но и для всех кузбассовцев. Патриарх Кирилл также, поблагодарил Тулеева за помощь Русской Православной церкви. В частности за последние двадцать лет в регионе были построены более 470 соборов, храмов, часовен. Часовни и церкви построены, в том числе, на личные деньги семьи экс-губернатора, его родных и близких.
Напомним, что следователи продолжают разбираться в обстоятельствах пожара в торгово-развлекательном центре. На данный момент обвинение по различным статьям Уголовного кодекса РФ предъявлено восьми фигурантам.
Фото: kremlin.ru.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Новой Москве горели 12 автобусов За сутки иркутским спасателям удалось потушить девять лесных пожаров В ФСБ рассказали, что на самом деле антитеррористические правила для торговых центров разработал Минпромторг России
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем204
«За что они боролись, на то и напоролись»143
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море289
На госсайте нашли вакансию для голых уборщиц15
Москвич посадил во дворе розы и пожалел270
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
03:26
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:30
Центр Кудрина предложил ввести новый пост
Политика
01:09
«За что они боролись, на то и напоролись»
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение