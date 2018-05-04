Глава РПЦ пожелал Тулееву оставаться таким же «мужественным и порядочным»

Как ранее сообщали СМИ, в четверг, 3 мая, патриарх Кирилл посетил Кемерово, чтобы провести панихиду по погибшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», а также встретиться с их родными.

Так, общаясь с потерявшим в пожаре всю семью кемеровчанином Игорем Востриковым , глава РПЦ пожелал ему найти в себе силы пережить эту трагедию через «личный опыт общения с Богом».

Кроме того, по информации сайта кемеровского облсовета депутатов, патриарх Кирилл также провел телефонный разговор сэкс-губернатором области, а ныне председателем облсовета Аманом Тулеевым , в котором поблагодарил его за поддержку Церкви.

По словам главы РПЦ, за 20 лет работы Тулеева в Кузбассе были построены более 470 соборов, храмов и часовен, в том числе и на личные деньги семьи губернатора.

Его Святейшество пожелал Аману Тулееву «продолжать оставаться таким же честным, мужественным и порядочным человеком, и на любой должности верой и правдой служить своему Отечеству».