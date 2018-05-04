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Глава РПЦ пожелал Тулееву оставаться таким же «мужественным и порядочным»
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Глава РПЦ пожелал Тулееву оставаться таким же «мужественным и порядочным» 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, прилетевший в Кемерово 3 мая, поблагодарил экс-главу региона за помощь Церкви.
Как ранее сообщали СМИ, в четверг, 3 мая, патриарх Кирилл посетил Кемерово, чтобы провести панихиду по погибшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», а также встретиться с их родными.
Так, общаясь с потерявшим в пожаре всю семью кемеровчанином Игорем Востриковым, глава РПЦ пожелал ему найти в себе силы пережить эту трагедию через «личный опыт общения с Богом».
Кроме того, по информации сайта кемеровского облсовета депутатов, патриарх Кирилл также провел телефонный разговор сэкс-губернатором области, а ныне председателем облсовета Аманом Тулеевым, в котором поблагодарил его за поддержку Церкви.
По словам главы РПЦ, за 20 лет работы Тулеева в Кузбассе были построены более 470 соборов, храмов и часовен, в том числе и на личные деньги семьи губернатора.
Его Святейшество пожелал Аману Тулееву «продолжать оставаться таким же честным, мужественным и порядочным человеком, и на любой должности верой и правдой служить своему Отечеству».
Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что избранный спикером кемеровского парламента Аман Тулеев рассказал о своем намерении уйти из политики.
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