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Спалившего «Кенгуру» сварщика отправили на обязательные работы
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Спалившего «Кенгуру» сварщика отправили на обязательные работы 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
59-летний сварщик, по вине которого в ночь на 3 ноября прошлого года сгорел батутный центр «Кенгуру» на улице Болдина в Калуге, приговорен судом к 240 часам обязательных работ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области. Как выяснилось в ходе следствия, в ночь на 3 ноября сварщик производил в батутном центре сварочные работы с нарушением техники безопасности. Место, где он работал, не было огорожено, а горючие материалы не были убраны. В результате они воспламенились от искры, огонь быстро распространился по всему зданию и практически полностью уничтожил его. Ущерб был оценен в семь с лишним миллионов рублей, поэтому уголовное дело было заведено по статье 168 УК РФ («Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с источниками повышенной опасности»).
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