Отец полдня просидел с трупами сыновей в колодце

Два брата 43 и 45 лет погибли в результате падения в колодец, находящийся в летней кухне частного дома. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Согласно предварительной информации, инцидент произошёл еще 30 апреля. Братья после распития алкогольных напитков решили в шутку померяться силой и упали в открытый колодец, глубина которого составляет свыше 20 метров. От полученных травм они скончались.