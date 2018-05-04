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Отец полдня просидел с трупами сыновей в колодце
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Отец полдня просидел с трупами сыновей в колодце 

News.ru 39 минут назад
Два брата 43 и 45 лет погибли в результате падения в колодец, находящийся в летней кухне частного дома. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Согласно предварительной информации, инцидент произошёл еще 30 апреля. Братья после распития алкогольных напитков решили в шутку померяться силой и упали в открытый колодец, глубина которого составляет свыше 20 метров. От полученных травм они скончались.
«Находившийся в доме отец, пытаясь вытащить упавших, по резиновому шлангу спустился в колодец, но шланг оборвался, и пенсионер всю ночь просидел в колодце, тщетно зовя на помощь. Только около 12 часов следующего дня пришедший сосед взывал сотрудников МЧС, который спасли мужчину и достали тела погибших», — говорится в сообщении СК РФ по региону.
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