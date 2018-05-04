Супруги погибли в погребе одного из домов СНТ в Электростали

«Третьего мая 2018 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в кессонном погребе одного из домов СНТ «Медик» тела 52-летней женщины и ее 57-летнего супруга. По данному факту следственным отделом по городу Электросталь ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что хозяева участка спустились в кессонный погреб с целью откачки воды электрическим насосом. В ходе осмотра погреба, в котором находились тела погибших, установлено, что на дне имелась вода, а электронасос подключен к сети.

Предварительная причина смерти — поражение электрическим током.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены соседи, а также родственники супругов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.