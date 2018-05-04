Ещё
Супруги погибли в погребе одного из домов СНТ в Электростали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Супруги погибли в погребе одного из домов СНТ в Электростали 

РИАМО 38 минут назад
Мертвых супругов нашли в погребе одного из домов СНТ «Медик» в Электростали, по предварительным данным, причиной смерти стало поражение электрическим током, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.
«Третьего мая 2018 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в кессонном погребе одного из домов СНТ «Медик» тела 52-летней женщины и ее 57-летнего супруга. По данному факту следственным отделом по городу Электросталь ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что хозяева участка спустились в кессонный погреб с целью откачки воды электрическим насосом. В ходе осмотра погреба, в котором находились тела погибших, установлено, что на дне имелась вода, а электронасос подключен к сети.
Предварительная причина смерти — поражение электрическим током.
В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены соседи, а также родственники супругов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
РИАМО: последние новости
15 автобусов сгорели на юго‑западе Москвы График отключения горячей воды в Москве в 2018 году Боеприпас времен ВОВ обнаружили в Сергиево‑Посадском районе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море150
Москвич посадил во дворе розы и пожалел108
Москву ждет «второе пришествие»30
Украина пожаловалась на Росавиацию115
Квартира Парфенова насмешила Лебедева48
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
00:35
Квартира Парфенова насмешила Лебедева
Шоу-бизнес
00:18
Очевидцы рассказали подробности крушения Су-30 в Сирии
Происшествия Армия
00:59
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub
Интернет
02:17
Захарова публично пристыдила Терезу Мэй
Политика
02:21
В Таиланде задержали россиянина
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение