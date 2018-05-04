Действие закона о «дальневосточном гектаре» предложили расширить на всю страну

Госдуме предложили распространить действие федерального закона «О дальневосточном гектаре» на территорию всей России . С такой инициативой выступил депутат Госдумы Олег Нилов , находящийся с рабочей поездкой на Сахалине, сообщил «Интерфакс»

Закон «О дальневосточном гектаре» должен касаться всей территории РФ — Олег Нилов.

Депутат поинтересовался, почему бы не выделить землю там, «где зарастает 20-40 миллионов гектаров». Это, по его словам, приведет к обрушению спекулятивного рынка земли.

На Дальнем Востоке, считает Нилов, нужно давать гражданам по несколько сотен и тысяч гектаров. Причем речь идет о выделении земли с лесным фондом и обязательной ипотекой под 5% годовых.

«Один гектар берут под индивидуальное жилищное строительство. Если есть возможность, надо людям давать сотни и тысячи гектар, я говорю про Дальний Восток и Сибирь», — отметил он.

Такие меры будут более действенными, чем если вся территория сгорит, будет уничтожена короедом или «вывезена в Китай », подчеркнул депутат.

«Дайте людям землю, и у них появится занятие, смысл жизни, много чего», — заключил Нилов.

Программа «Дальневосточный гектар» действует с 1 июня 2016 года. По ней получить участок на Дальнем Востоке может каждый россиянин. Земля предоставляется на пять лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении указанного срока участок можно взять в аренду или получить в собственность.

В Приморье в конце апреля установили предельную стоимость кадастровых работ по дальневосточному гектару. Она не будет превышать 14 тысяч рублей при установлении границ участка до одного гектара.