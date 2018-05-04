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Действие закона о «дальневосточном гектаре» предложили расширить на всю страну
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Действие закона о «дальневосточном гектаре» предложили расширить на всю страну 

360tv.ru 1 час назад
В Госдуме предложили распространить действие федерального закона «О дальневосточном гектаре» на территорию всей России. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Олег Нилов, находящийся с рабочей поездкой на Сахалине, сообщил «Интерфакс».
Закон «О дальневосточном гектаре» должен касаться всей территории РФ  — Олег Нилов.
Депутат поинтересовался, почему бы не выделить землю там, «где зарастает 20-40 миллионов гектаров». Это, по его словам, приведет к обрушению спекулятивного рынка земли.
На Дальнем Востоке, считает Нилов, нужно давать гражданам по несколько сотен и тысяч гектаров. Причем речь идет о выделении земли с лесным фондом и обязательной ипотекой под 5% годовых.
«Один гектар берут под индивидуальное жилищное строительство. Если есть возможность, надо людям давать сотни и тысячи гектар, я говорю про Дальний Восток и Сибирь», — отметил он.
Такие меры будут более действенными, чем если вся территория сгорит, будет уничтожена короедом или «вывезена в Китай», подчеркнул депутат.
«Дайте людям землю, и у них появится занятие, смысл жизни, много чего», — заключил Нилов.
Программа «Дальневосточный гектар» действует с 1 июня 2016 года. По ней получить участок на Дальнем Востоке может каждый россиянин. Земля предоставляется на пять лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении указанного срока участок можно взять в аренду или получить в собственность.
В Приморье в конце апреля установили предельную стоимость кадастровых работ по дальневосточному гектару. Она не будет превышать 14 тысяч рублей при установлении границ участка до одного гектара.
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